В Европе прогнозируют остановку Северного потока-2 на годы из-за Дании и Польши

Дания решительно настроена относительно Северного потока-2 / Reuters

Оператор газопровода Северный поток-2 компания Nord Stream 2 AG констатировала, что Дания и Польша могут отсрочить завершение проекта на годы.

Как сообщает Европейская правда, Датское энергетическое агентство категорически требует от Nord Stream 2 AG полную оценку экологического воздействия проекта газопровода, который будет проходить через территориальные воды Дании.

В Копенгагене подчеркнули, что ратификация соглашения между Польшей и Данией о морских границах в Балтийском море не состоится без дополнительного экологического анализа. Государство требует оценку основного маршрута следования газопровода к югу от острова Борнхольм.

Генеральный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг утверждает, что оснований для подготовки еще одной оценки и направления ее на публичные консультации нет. Однако он сообщил руководству Северного потока-2, что Дания не дает согласия на прохождение газопровода к северу от острова, и стремится получить оценку по южному маршруту.

Читайте такжеРоссийский газ и Северный поток-2 раскололи Центральную Европу – Politico"К сожалению, решение DEA не соответствует нашему мнению и является кристально ясным", — сказал Варниг.

В Nord Stream 2 AG намерены подать апелляцию к решению Копенгагена, однако признают, что процесс может затянуться на годы.

Отмечается, что Дания может проконсультироваться по данному вопросу с Польшей. И на это уже отреагировал посол Польши в Украине Бартош Цихоцки.

"Хорошие новости для Украины и стран Трех морей: генеральный директор Nord Stream 2 признал совместные усилия Польши и Дании, способные отсрочить завершение газопровода на годы", - заключил он.

Напомним, правительство Дании отказало российской корпорации Газпром в прокладывании через территорию страны газопровода Северный поток-2.

Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на Северный поток-2.

Позже СМИ раскрыли планы Газпрома обойти директиву Евросоюза.