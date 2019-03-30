"Лилит отстреливает Водолеев": астропсихолог назвала причину смерти Юлии Началовой

30 марта 2019, 05:16

На судьбу певицы повлияли две планеты, подчеркнула эксперт.

Астропсихолог отметила, что Юлия Началова — Водолей, а некоторых представителей этого знака
Юлия Началова — Водолей, а некоторых представителей этого знака "отстреливает" Лилит, отметила астропсихолог / instagram.com/julianachalova

Астропсихолог Валентина Виттрок сообщил, что российской певице Юлии Началовой, которая родилась под знаком Зодиака Водолей, звезды сулили раннюю смерть.

В гороскопе артистки на момент смерти Черная Луна (Лилит) соединилась с Марсом, планеты воспользовались попавшей в организм инфекцией, спровоцировали воспаление, а организм не справился с ней, рассказал эксперт в интервью Фактам.

По словам собеседницы, Лилит, двигаясь по знаку Водолея, "отстреливает" некоторых его представителей — они сталкиваются с проблемами в бизнесе и в личной жизни, болеют и даже умирают.

"…на момент смерти в гороскопе Началовой Черная Луна соединилась с опасным и воинственным Марсом — планетой воспалений. Водолей — знак, под которым родилась Юлия, — отвечает за руки и ноги. Стоит ли удивляться, что именно оттуда пошло заражение крови, затронувшее впоследствии весь организм?" — отметила Виттрок.

Эксперт объяснила, что Черная Луна — это планета, которой нет, она является апогеем лунной орбиты. "Древние греки считали ее обратной — скрытой от глаз людей — стороной Луны и называли Гекатой", — добавила астропсихолог.

Читайте такжеПохороны Юлии Началовой: опубликованы фото"В представлении древних индусов Лилит является воплощением кармических долгов — грехов, которые человек совершил во время своих прежних инкарнаций (в восточной философии — воплощение, проявление души в материальном теле — Ред.)… Она оказывает серьезное влияние на характер человека и его жизнь...", — заявила собеседница.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в столице РФ Москве на 39-м году жизни. Ее лечащий врач Василий Шуров говорил, что причиной смерти Началовой мог стать гнойник, который привел к сепсису (заражение организма микробами, попавшими в кровь) и отказу разных органов.

Позже пиар-директор Началовой Анна Исаева сообщила результаты вскрытия: артистка умерла от заражения крови.

Похороны Началовой прошли в Москве 21 марта. С певицей пришли попрощаться ряд коллег, в том числе Филипп Киркоров, Влад Топалов, Виктор Салтыков, Лариса Долина и Катя Лель.

Справка. Юлия Началова 11 марта попала в реанимацию одной из клиник Москвы. После этого стало известно, что певицу ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Потом появились сведения, что в ночь на 16 марта исполнительнице сделали операцию на ноге из-за повторного абсцесса (гнойное воспаление тканей).

СМИ писали, что около семи лет назад у певицы врачи нашли подагру, через четыре года — системную красную волчанку, а полгода назад — сахарный диабет второго типа.

В 2018 году Началова попала в чистилище Миротворца, ее обвинили в сознательном нарушении границы Украины с целью проникновения на захваченную часть Донбасса, в сотрудничестве с пророссийскими террористическими организациями и в участии в пропагандистских мероприятиях России.

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Юлия Началова Валентина Виттрок
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