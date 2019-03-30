Павел Гриб прекратил голодовку в тюрьме - росСМИ

Павел Гриб / hromadske.ua

Глава Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис заявил журналистам о том, что юный украинский политзаключенный Павел Гриб, недавно приговоренный в РФ к шести годам тюрьмы, прекратил объявленную 25 марта голодовку.

Такое в субботу, 30 марта, опубликовало российское агентство Интерфакс.

"29 марта Гриб написал заявление о прекращении голодовки. До этого руководство СИЗО разъяснило ему возможные последствия голодовки. Видимо, за несколько дней без пищи он их уже частично прочувствовал", - заявил Петрашис.

Он заявил также, что Гриб уже принимает пищу и чувствует себя удовлетворительно.

"Накануне его возили на обследование в больницу ФСИН (МОТБ-19). ... В стационарно-медицинской помощи и оперативном вмешательстве не нуждается", − подытожил он.

Напомним, вконце августа 2017-го член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о том, что его 19-летний сын Павел исчез. Юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в соцсетях.

Впоследствии стало известно, что Павла Гриба задержало ФСБ РФ в Беларуси. Юношу обвиняли в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи. В сентябре 2017-го выяснилось, что Гриба содержат в следственном изоляторе в российском Краснодаре. Впоследствии ему неоднократно продляли срок содержания под стражей – несмотря на то, что юноша страдает от тяжелого заболевания — портальной гипертензии, и постоянно нуждается в ежедневном специфическом лечении.



