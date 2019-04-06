В Москве ушел из жизни экс-глава ФСБ и предшественник Путина

После Ковалева должность главы ФСБ занял Путин / Фото: пресс-служба Госдумы РФ

В Москве в возрасте 69 лет ушел из жизни депутат Госдумы и бывший глава ФСБ России Николай Ковалев.

Как сообщает ТАСС, политик скончался после продолжительной болезни.

" Умер Николай Дмитриевич Ковалев. Впервые он избрался в Думу в 1999 году. Генерал армии. Был директором ФСБ в сложное время", - написал в Facebook глава фракции Единая Россия" Сергей Неверов.

Ковалев родился в 1949 году. 1974 – окончание Московского института электронного машиностроения. С 1974 года – на службе в КГБ. Начало карьеры — на должности младшего оперуполномоченного Первомайского районного отдела управления КГБ по Москве и области.

Как известно, Ковалев занимал пост главы ФСБ с 1996 по 1998 годы. После увольнения его место в 1998 году занял Владимир Путин.В последнее время был членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и руководителем российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Как ранее сообщалось, президент Российской Федерации Владимир Путин провел выходные в республике Тыва на реке Енисей, в частности, его сопровождал директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.