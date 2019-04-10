Синоптик предупредила, когда Украине грозят заморозки

На западе и на севере Украины скоро могут быть заморозки, предупредила синоптик / sxc.hu

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что, по предварительным данным, в первой половине следующей недели — 15-21 апреля — в некоторых регионах Украины возможны заморозки.

Местами возможны заморозки на западе и на севере нашей страны, написала эксперт в Facebook.

По ее данным, в четверг, 11 апреля, в Украине станет больше дождей, осадки будут выпадать неравномерно, периодически, однако практически везде.

"На юге, в центре и на востоке вероятны грозы... В Киеве четверг обещает быть влажным, периодически — дождь, периодически — прояснения", — отметила синоптик.

Диденко добавила, что днем в Украине самая низкая температура воздуха ожидается в западных областях — +8…+13 градусов. На севере прогнозируется +11…+16, на востоке, на юге, в центральных областях — +16…+22, а в Киеве — +12… +14 градусов. Ранее синоптики спрогнозировали, что в Украине в первые две недели апреля будут осадки, а потом наступят "летние деньки" — температура может превысить +20 градусов, однако местами возможны ливни.

Народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в нашей стране на Вербной неделе — 15-21 апреля, будет похолодание, ожидается очень ветреная погода, а перед Пасхой (Воскресение Христово, в 2019-м отмечается 28 апреля) прогнозируется резкое потепление.