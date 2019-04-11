The New York Times обвило Украину во вспышке кори в США

The New York Times: Корь в США завезли евреи после посещения Умани / Reuters

Корь, из-за которой сейчас страдает Нью-Йорк, в Штаты завезли из Украины. В результате в ряде районов Нью-Йорка уже ввели чрезвычайное положение.

Соответствующий материал выпустило авторитетное издание The New York Times.

Всего с начала года зафиксировано 465 случаев кори в США, из них – почти 170 в штате Нью-Йорк, округ Рокленд. За последние 28 лет это рекордные показатели.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио 9 апреля объявил вакцинацию обязательной, а в области здравоохранения ввел режим чрезвычайного положения.

Читайте такжеВ Умани пьяные американцы разбили скульптуру ИисусаПо версии издания, корь в США завезли ультра-ортодоксальные евреи после посещения украинского города Умань, где традиционно отмечается еврейский новый год.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2018 год, Украина является лидером по заболеванию, с большим отрывом опережая другие страны. Так, суммарное количество больных корью в стране за 2018 год оказалось выше, чем в остальных странах европейского региона вместе взятых – 53 тысячи случаев заражения в Украине против 34 тысяч в других странах Старого Света.

Как сообщалось, вспышка кори грозит Украине потерей безвизового режима с рядом стран Евросоюза.

"Европейские депутаты говорят, что в закрытом режиме в некоторых странах ЕС обсуждается возможность закрытия границы с Украиной. И никакие безвизы нам не помогут", – рассказал президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.