Вся правда о кори в Украине 2019: как передается корь и ее симптомы

28 января 2019, 16:13

Главред узнал, сколько дней заразна корь, а также как и чем ее лечить.

Корь
Все о кори – от симптомов до правил прививки / 24 канал

Об эпидемии кори в Украине доктор Комаровский предупреждал еще в октябре прошлого года.

"Она уже цветет. В мире, наверное, ну, в Европе так точно, на каждых три заболевших корью два – это украинцы. Это десятки тысяч заболевших корью. Раньше говорили, что один-два случая заболевших корью – это было ЧП. Сейчас десятки тысяч", – заявил тогда Евгений Комаровский.

И вот под конец января 2019 в Украине заговорили об эпидемии кори уже официально.

"Мы до конца недели собираем все юридические документы, чтобы могли собрать эту комиссию и рассмотреть, пора ли объявлять эпидемию. Когда эпидемия, тогда Минздрав имеет больше полномочий, чтобы закупать вакцины", – заявила 23 января глава МОЗ Ульяна Супрун.

По данным на 28 января, согласно статистике МОЗ Украины, корью заболели 3279 украинцев. На прошлой неделе один из взрослых заболевших умер.

В частности, в Килийском районе Одесской области количество детей, которые заболели корью, уже достигло 78 человек.

В целом, с начала 2019 года в Украине переболели корью 8,5 тысяч человек, пятеро скончались от осложнений. 

Главред узнал, сколько дней заразна корь, а также как и чем ее лечить.

Симптомы кори

Первые пару дней заболевание проявляется как простая простуда.

Традиционно первое проявление кори – это сыпь. Причем в первую очередь стоит обратить внимание на высыпания при кори, которые появляются во рту. Как сообщил детский врач-инфекционист Виталий Евтушенко, появление белых точечек во рту, вокруг которых может быть небольшое покраснение – это 100%-й симптом кори.

Высыпания появляются примерно на второй день и начинаются с головы: за ушами и на лице. И только затем перебираются на тело.

  • Как выглядит корь: корь у маленьких детей. Фото Фото из открытых источников
  • Как выглядит корь: корь у маленьких детей. Фото Фото из открытых источников
  • Как выглядит корь: корь у маленьких детей. Фото Фото из открытых источников
  • Как выглядит корь: корь у маленьких детей. Фото Фото из открытых источников
  • Как выглядит корь: корь у маленьких детей. Фото Фото из открытых источников
  • 100%-й симптом кори — появление белых точечек во рту, вокруг которых может быть небольшое покраснение Фото из открытых источников

В целом, типичные признаки болезни корь выглядят так:

  • сильная головная боль;
  • потеря аппетита;
  • слабость;
  • насморк;
  • температура до 39-40 градусов;
  • сухой и сильный кашель или лающий, как при ларингите;
  • увеличение лимфоузлов;
  • покраснение и отек горла;
  • покраснение глаз, а также воспаление слизистой оболочка глаз, слезотечение;
  • светобоязнь;
  • накопление гноя.

Однако у кори в Украине 2019 года есть и нетипичные признаки:

интенсивность сыпи – очень опасная особенность;

  • раш-сыпь (примерно у 5% больных) – появление временных высыпаний на коже, обычно сопровождается покраснением;
  • вначале заболевания слабо выражается катаральный синдром – без привычного конъюктивита и кашля вообще;
  • характерная этапность высыпаний не наблюдается у 10% пациентов;
  • пятна Коплика с момента появления сыпи отсутствуют почти у трети больных;
  • боль в животе более, чем у 15% больных;
  • поражение печени более, чем у половины больных.

Корь: как передается

Корь передается стремительно – воздушно-капельным путем, то есть при чихании и кашле. Причем переносится возбудитель на очень большие расстояния.

Можно заболеть не только после нахождения в одном помещении с больным, но и просто находясь в одном с ним доме (вирус переносится через ту же вентиляцию, к примеру).

Вирус погибает при кипячении, облучении и дезинфицировании.

Сколько дней длится корь

Инкубационный период (от заражения во время контакта до появления первых признаков болезни) длится от 9 до 17 дней, а в некоторых случаях может продолжаться и до 21 дня.

Второй этап (катаральный) занимает от 3-х до 7 дней. Начинается, как правило, с резкого повышения температуры.

Сколько дней заразна корь

Заболевший корью заразен для окружающих за 4-6 дней до появления сыпи и еще в первые 4 дня с момента высыпаний.

Как и чем лечить корь

Простую форму лечат дома под контролем врача. Но чаще всего пациента госпитализируют.

При кори назначают:

  • антибиотики;
  • средства от температуры на основе ибупрофена или парацетамола;
  • мази и капли от воспаления глаз;
  • повышенную дозу витаминов А и С;
  • антигистаминные препараты;
  • таблетки или микстуры от кашля, полоскание горла отваром ромашки или соды;
  • капли в нос от насморка.

Корь: осложнения

Чем опасна корь? Корь дает такие осложнения, как менингит (воспаление мозговой оболочки), коревой энцефалит (воспаление мозга), трахеобронхит, ларингит (воспаление гортани) и круп (стеноз гортани), первичная коревая (вирусная) пневмония и вторичная бактериальная пневмония, отит (воспаления уха), стоматит (воспаление слизистой оболочки рта), гепатит, лимфаденит и мезентериальный лимфаденит.

Защищает ли прививка от кори

По словам врача-инфекциониста высшей категории, старшего преподавателя Школы общественного здоровья Национального университета "Киево-Могилянская академия", кандидата медицинских наук Юрия Жигарева, "прививка – это не гарантия, что человек не заболеет, а шанс – как в лотерее".

В каком возрасте делает прививку от кори: первый раз ребенка прививают в 1 год, а затем проводят ревакцинацию в 6 лет. Подробнее читайте в нашем материале Календарь прививок 2019: от чего и когда нужно делать вакцинацию.

Прививка от кори называется "Комплексная вакцина от кори паротита и краснухи КПК".

Прививка от кори: куда делают. Медики рекомендуют делать прививку от кори либо в передненаружную часть бедра, либо в плечо (дельтовидную мышцу). Чаще всего в бедро колют младенцам (в ягодицы деткам колоть крайне не рекомендуется), а в плечо – при ревакцинации в 6 лет.

Чем опасна прививка от кори

Врачи называют ее одной из самых основных и безопасных. Однако одна опасность все же есть: не переболев после прививки в детстве, человек затем более тяжело переносит корь во взрослом возрасте.

"…после 20 лет риск заболевания резко возрастает. Детская инфекция становится взрослой, причем протекает намного тяжелее. У взрослого человека, как правило, накапливается "букет" приобретенных заболеваний, осложняющих течение инфекции. После 30-35 лет люди нередко страдают холециститом, панкреатитом, у женщин воспаляются яичники, у мужчин – простата, возникает сахарный диабет, начинают страдать суставы", – рассказал Жигарев Фактам.

При этом он рекомендует взрослым перед прививкой проверить иммуно­глобулины IgG к вирусу кори: прививка не нужна, если человек точно знает, что он болел корью раньше, или уровень IgG высокий.

Третья прививка от кори – во взрослом возрасте – даже не включается в календарь вакцинации, так как известны случаи летального исхода после таких прививок из-за бурной иммунной реакции у человека.

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