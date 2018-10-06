"Десятки тысяч заболевших": Комаровский рассказал о серьезной эпидемии в Украине

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В Украине эпидемия кори находится в самом разгаре, заявил известный украинский врач Евгений Комаровский.

"Она уже цветет. В мире, наверное, ну, в Европе так точно, на каждых три заболевших корью два – это украинцы. Это десятки тысяч заболевших корью. Раньше говорили, что один-два случая заболевших корью – это было ЧП. Сейчас десятки тысяч", - заявил он в интервью на канале "112 Украина".

Он также добавил, что в Украине также продолжается эпидемия туберкулеза.

"Ранее у нас была ситуация, когда мы вообще не имели вакцины БЦЖ, при этом количество противотуберкулезных диспансеров тает, возможности изолировать пациентов таят", - добавил Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский развенчал очередной миф.