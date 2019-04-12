Далай-ламу выписали из больницы: названа причина госпитализации

Далай-лама XIV выписан из больницы / Reuters

В пятницу утром, 12 апреля, в Индии духовного лидера буддистов Далай-ламу XIV (Тэнцзин Гьяцо) выписали из больницы.

Далай-лама попал в больницу из-за легкого кашля, сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на данные личного секретаря духовного лидера буддистов.

По словам собеседника, Далай-ламу выписали из больницы в 8 часов утра (6:30 по Киеву).

"…У него сейчас все хорошо", — отметил секретарь.

Ранее сообщалось, что Далай-лама XIV попал в больницу в столице Индии Нью-Дели, у него диагностировали легочную инфекцию.

Справка. Тэнцзин Гьяцо родился 6 июля 1935 года на Тибете, в возрасте двух лет его провозгласили инкарнацией 13-го Далай-ламы (воплощение, проявление души в материальном теле).