Стрельба у посольства Украины в Лондоне: очевидцы рассказали подробности

В Лондоне напали на авто украинского посла / Reuters

Очевидцы атаки на авто украинского посла в Лондоне рассказали, что перед нападением злоумышленник в авто несколько часов громко слушал украинскую музыку.

Один из очевидцев происшествия Дарси Мерсье подчеркнул, что когда около 7 утра автомобиль нападающего подъехал к посольству, тот громко включил музыку, а на просьбу прекратить шум, сказал, что сделал это "для украинского посольства".

По словам местного жителя по имени Дэ, начиная с 7:30, из Mercedes на улице несколько часов громко играла музыка, пишут британские СМИ.

Напомним, ранее в лондонской полиции заявили о том, что происшествие, случившееся в субботу, 13 апреля, у посольства Украины в Великобритании, не является терактом.