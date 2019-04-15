Журналист рассказал, почему Путин ужасно утомил россиян

Владимир Путин / Reuters

Известный российский журналист и публицист Леонид Радзиховский во время чата на Главреде рассказал, почему фигура президента РФ Владимира Путина вызывает усталость и скрытое раздражение у россиян.

"Владимир Путин не станет национальным мифом в России. Ровным счетом ничего для этого он не сделал. Путин – не фигура масштаба Петра, Ивана Грозного, Ленина, Сталина, а фигура совершенно другого масштаба, то никакого особого отношения к нему и не будет. Кто-то будет относиться к нему хорошо, кто-то – плохо. В любом случае, в начале, после того, как Путин уйдет, все вздохнут с облегчением, потому что он страшно надоел, а через пять лет надоест еще больше. Но это будет первая реакция – выдох облегчения", - высказался он.

Читайте такжеЛеонид Радзиховский: Путин хотел бы "слить" чертов Донбасс, но сохранив лицо и подав это как победуПо мнению Радзиховского, в 2014-м Путин решил проблему со своей популярностью среди россиян благодаря аннексии Крыма. Однако, сейчас у него нет возможности повторить этот трюк, равно как и нет сверхдоходов от продажи углеводородов.

"Так, в 2014 году от Путина в России устали, а он взял и принес "крымский торт" и крымское вино. Народ был в восторге. Но больше таких подарков он народу не делает, ему неоткуда взять эти подарки. Быстрое развитие предполагает дешевые деньги. Быстрого развития на дешевых деньгах нет и не будет. Соответственно, Россию ждет экономическая стагнация. Да и вообще, в России сырьевая экономика при доминирующем государственном секторе – это не самая эффективная модель. Значит, уровень жизни в России не растет, а снижается. Как к нему будут относиться? Поэтому популярность уменьшается!", - полагает он.

Радзиховский прогнозирует, что рано или поздно, Путину придется покинуть Кремль.

"Это приведет к тому, что Путин уйдет от власти. Но это случится только через пять лет и по целому ряду причин. Среди них первая причина – через пять лет заканчивается конституционный срок его полномочий. Для того, чтобы оставаться у власти дальше, он должен ломать Конституцию. Технически это вполне возможно. Естественно, Государственная Дума и Конституционный суд примут любой решение, которое им продиктуют из Кремля. Это очевидно. Но это – техническая сторона дела. Российский публицист рассказал о падении рейтинга хозяина Кремля назвал страну, которую сильно боится Россия. Кроме технической стороны, есть и психологическая сторона. [...] В 2024 году все будут мечтать, чтобы Путин ушел, потому что он всем надоел. Это тема, которая постоянно обсуждается в России, хотя Путина всего год как избрали, и ему еще пять лет оставаться у власти", - подытожил он.

Напомним, ранее Радзиховский назвал страну, которую сильно боится Россия, а также рассказал о том, почему падает рейтинг хозяина Кремля.