"Усталость от Путина": российский публицист рассказал о падении рейтинга хозяина Кремля

В России снижается рейтинг Владимира Путина / Reuters

В российском обществе наблюдается усталость от президента Владимира Путина, заявил российский журналист и публицист Леонид Радзиховский.

По его словам, несмотря на снижение доверия к Путину, его власти в РФ ничего не угрожает, потому что в РФ положение президента можно сравнить с положением царя.

"Рейтинг Путина объективно падает – не власти, а именно Путина. Он падает и будет падать, потому что запас зайцев в рукаве у фокусника закончился, а на сцене он продолжает стоять. Но, во-первых, нельзя изменить тут что-то переменой губернаторов, министров и так далее. А, во-вторых, ничего катастрофического для Путина в этом нет: он избран легитимно до 2024 года, и никаких средств отстранить его от власти нет, никаких соперников у него нет. Русский царь – они и есть русский царь, какой бы ни был у него рейтинг", - написал Радзиховский в материале на "Апострофе".

Напомним, ранее российский юморист Виктор Шендерович рассказал, что в России уже выросло поколение, которое ничего, кроме Путина, не знает.