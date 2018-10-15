"Мозги пропитаны пропагандой": Шендерович рассказал о деградации российского общества

15 октября 2018, 09:50

В России Интернет находится в руках Кремля, заявил Виктор Шендерович.

путин
Владимир Путин - это симптоматика проклятия, считает российский публицист / Reuters

За почти два десятилетия правления Владимира Путина российское общество прошло большой путь по деградации и это является самой главной драмой, заявил российский писатель-сатирик и публицист Виктор Шендерович.

"И речь даже не о самой по себе фигуре Путина. Путин - это симптоматика проклятия. Да, он отвечал на какие-то запросы в обществе, но в значительной степени эти запросы формируются самой властью. И я всегда говорил, что ответственность элиты в том, что она формирует правила поведения. И когда в России кивают на общество, дескать оно избирает эту власть, так это общество уже сформировано двадцатилетним правлением Путина", - подчеркнул он.

Шендерович отметил, что в России уже выросло поколение, которое ничего, кроме Путина, не знает.

Читайте такжеМедведчук - лишь отвлекающий маневр: что Путин задумал на выборах в Украине

"И когда общаешься с таким человеком, то понимаешь, что там мозги уже просто пропитаны пропагандой, и надо ежедневно заниматься просвещением такого поколения. Но заниматься этим не дают. Люди, которые могли что-то объяснить, отлучены от больших аудиторий. Я могу выступать по всему миру, но не в России", - рассказал российский публицист.

По его мнению, суммарный вектор не может быть благополучным в стране, где телевидение превращено в пропаганду.

"Да и интернет в значительной степени тоже. Не стоит преувеличивать либерализм интернета. Рекламные и информационные потоки там тоже - в руках власти. Все в руках Кремля: информация, деньги, бизнес. Поэтому интернет - не панацея", - добавил Шендерович в интервью "Обозревателю".

Напомним, ранее Шендерович заявил о том, что Россия как нация "разорвана в клочья".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Путин Виктор Шендерович
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
10:58
Жена Стоянова прокомментировала сообщение о госпитализации актера
10:58
Низкие зарплаты могут уничтожить Украину мнение
10:57
Официально: Меган Маркл и принц Гарри ждут первенца Видео
10:46
В Украине начали штрафовать водителей-лихачей: список размещения радаров TruCAM Видео
10:31
Известный режиссер рассказал о "форпосте украинства"
10:23
Девушка дня Instagram: знойная мексиканка Кара Дель Торо Фото
10:16
Срочно готовят к операции: в России госпитализировали знаменитого актера из "Городка"
10:04
СМИ узнали, чем займется новый куратор Путина по Донбассу
09:50
"Мозги пропитаны пропагандой": Шендерович рассказал о деградации российского общества
09:33
Трамп ответил на вопрос об участии Путина в убийствах одним словом
09:21
На Донбассе засекли новейшую российскую систему связи "Аурига" Фото
08:53
Синоптики рассказали, где в Украине ждать до +25 градусов: карта прогноза погоды Видео
08:36
15 октября - день великого раскола православия мнение
08:18
Задержание экипажа украинского судна в Крыму: российский омбудсмен вспомнила о гуманизме
07:55
Битва за льготы: журналисты рассказали, на что идут украинцы ради субсидий Видео
07:38
"Надо нанести серьезный ущерб": политолог пояснил, как Украина сможет изолировать РПЦ Видео
07:27
"Оружие и убийцы танков": Трамп похвалился военной помощью Украине Видео
07:13
Синоптик предупредила о похолодании в Украине: названа дата Видео
06:57
Медведчук - лишь отвлекающий маневр: что Путин задумал на выборах в Украине мнение
06:36
Топ-10 необычных мест для секса
06:10
"Не возьмет нас проклятый укроп": поп боевиков "Сталин" исполнил дикую песню Видео
05:33
Экс-депутат Госдумы сказал, когда наладятся отношения Украины и России Видео
04:59
"Видимо, грибы веселые!": травести-дива Монро поделилась забавным видео из леса Видео
04:22
Ученые рассказали о сексуальных проблемах порноактеров
03:40
Поставить заслон России: военный эксперт назвал важного морского союзника Украины Видео
02:55
Трагедия во Львове: отравились и умерли двое мужчин Видео
02:13
Пышнотелая модель Эшли Грэм показала сексуальные формы в бикини
01:45
В США празднование детского дня рождения закончилось смертельной стрельбой
01:23
"Ему было психологически тяжело": жена Кокорина объяснила поведение футболиста
00:58
У Медведчука объяснили "местью" нападение на его офис в Киеве
00:33
Обнародовано видео, как вертолет ВСУ сбил беспилотник на Донбассе Видео
00:04
Неожиданное голосование на Танцах со звездами-2018: какая пара вернулась в проект
14 октября, воскресенье
23:46
Певец Стас Пьеха экстренно госпитализирован
23:18
В Германии самолет при посадке сбил насмерть группу людей
22:49
"У нас такой смарт-секс": Tayanna рассказала об откровенной съемке с Бадоевым Видео
22:23
Конфликт между Украиной и Венгрией: политолог предупредил о новых всплесках противостояния Видео
22:16
Ефросинина сказала, вернется ли в Танцы со звездами-2018
21:47
После гибели подростков в Горловке боевики устроили в школах циничные "уроки безопасности" Видео
21:45
"Обманный маневр Кремля": экс-депутат Госдумы назвал самого выгодного для Путина кандидата в президенты Украины Видео
21:21
Члена экипажа задержанного украинского судна выпустили из Крыма: стала известна причина Видео
20:57
В полиции рассказали о наказании для задержанных за беспорядки под Лаврой Видео
20:54
"Путинская с*ка": в Киеве националисты разгромили "офис Медведчука" Фото Видео
20:22
В Киеве ливийский дипломат устроил разборки с бойцом АТО после ДТП Фото
20:14
"Война там, где говорят на русском": Ницой предложила способ тотальной украинизации
19:47
"Суперлюди с измененными ДНК": раскрыт последний страх Стивена Хокинга
19:23
"Виталя, мне бы помыться": Сеть взорвалась фотожабами из-за визита Шварценеггера в Киев Видео
19:11
"Москаляку - на гілляку": в центре Киева прошел многотысячный марш УПА Фото Видео
18:50
Массовые акции в центре Киева: полиция задержала десятки "титушек" у Лавры Фото Видео
18:15
Грицак назвал число погибших и раненых сотрудников СБУ за время российской агрессии
17:47
"Мир обязательно наступит": Тимошенко рассказала о развитии Донбасса после деоккупации
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять