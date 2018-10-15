"Мозги пропитаны пропагандой": Шендерович рассказал о деградации российского общества

Владимир Путин - это симптоматика проклятия, считает российский публицист / Reuters

За почти два десятилетия правления Владимира Путина российское общество прошло большой путь по деградации и это является самой главной драмой, заявил российский писатель-сатирик и публицист Виктор Шендерович.

"И речь даже не о самой по себе фигуре Путина. Путин - это симптоматика проклятия. Да, он отвечал на какие-то запросы в обществе, но в значительной степени эти запросы формируются самой властью. И я всегда говорил, что ответственность элиты в том, что она формирует правила поведения. И когда в России кивают на общество, дескать оно избирает эту власть, так это общество уже сформировано двадцатилетним правлением Путина", - подчеркнул он.

Шендерович отметил, что в России уже выросло поколение, которое ничего, кроме Путина, не знает.

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"И когда общаешься с таким человеком, то понимаешь, что там мозги уже просто пропитаны пропагандой, и надо ежедневно заниматься просвещением такого поколения. Но заниматься этим не дают. Люди, которые могли что-то объяснить, отлучены от больших аудиторий. Я могу выступать по всему миру, но не в России", - рассказал российский публицист.

По его мнению, суммарный вектор не может быть благополучным в стране, где телевидение превращено в пропаганду.

"Да и интернет в значительной степени тоже. Не стоит преувеличивать либерализм интернета. Рекламные и информационные потоки там тоже - в руках власти. Все в руках Кремля: информация, деньги, бизнес. Поэтому интернет - не панацея", - добавил Шендерович в интервью "Обозревателю".

Напомним, ранее Шендерович заявил о том, что Россия как нация "разорвана в клочья".