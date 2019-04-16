Астролог назвал причину пожара в Соборе Парижской Богоматери

Почему сгорел Нотр Дам, объяснил астролог

Известный астролог Влад Росс прокомментировал пожар в Соборе Парижской Богоматери.

Еще вчера он отметил, что тот факт, что Нотр Дам горит – плохой признак для Франции и президента страны Эммануэля Макрона, отметив, что это "полный пипец!".

А сегодня астролог выдвинул свою версию, почему Нотр-Дам де Пари сгорел: "Соединение Марса (планеты огня) с дьявольской звездой Альдебаран, которая является наряду с Антаресом осью катастроф, привело к пожару в Соборе Парижской Богоматери, который сам по себе зажегся и горел!"

Напомним, у здания рухнул сначала шпиль, затем кровля, а впоследствии загорелась левая башня храма. По словам начальника пожарной охраны, бригады которой занимались тушением пожара в соборе Парижской богоматери, основную структуру здания "полностью" удалось сохранить.

Утром 16 апреля стало известно, что из мировых реликвий удалось спасти. Первые фото после пожара. В частности, спасли Терновый венец (который, согласно Библии, палачи возложили на голову Иисуса Христа во время его шествия на Голгофу) и еще часть святынь.

Тем временем в соцсетях обсуждают скандал с неудачной шуткой украинского телеведущего Бориса Березовца, который написал, что "Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери".

Спустя несколько часов скандальный пост телеведущий все-таки удалил и попытался оправдаться. Впрочем, пользователи что Twitter, что Facebook не удовлетворились его оправданием.

Также украинские звезды отреагировали на трагедию в Париже. Украинские знаменитости выразили соболезнования по поводу бедствия.