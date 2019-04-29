Путин снова публично пригрозил Украине и украинцам "газовой" удавкой

Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина останется без газоснабжения – в случае, если Нафтогаз и Газпром не договорятся о продлении договора на транзит российского газа в Европу.

Об этом глава России рассказал на пресс-конференции по итогам своего официального визита в КНР.

"Когда Виктор Медведчук и Юрий Бойко приезжали в Москву и встречались с Миллером и председателем правительства России Медведевым. Ну, российская сторона сказала: минимум 25% будет цена меньше, если напрямую будут получать газ из России. 25%!", − заявил Путин.

Кроме того, Путин пригрозил Украине – мол, если не будет договора о транзите газа в Европу, то тогда не будет и реверсных поставок.

"Ведь реверс — он же виртуальный. Наш газ, который идет в Западную Европу, газовая труба с советских времен как устроена? Там от транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это абсолютно известная для профессионалов вещь", — подытожил Путин.

Напомним, Юрий Бойко и Виктор Медведчук 22 марта совершили визит на самолете в Москву - ради проведение встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером. Так они обсуждали вопросы транзита газа в Европу и снижение цены на "голубое" топливо для Украины. Однако в украинской госкомпании Нафтогаз в ироническом тоне прокомментировали скидки на газ, предложенные РФ Бойко и Медведчуку. Далее, сам кандидат в президенты Украины прокомментировал свой вояж с Медведчуком в Москву. Затем генпрокурор Юрий Луценко пригрозил уголовными делами из-за этого вояжа.

Позднее в Кабмине отреагировали на вояж Бойко и Медведчука в Москву, дав указание компетентным органам проверить всю ситуацию.

В свою очередь, пограничники рассказали, почему выпустили в Москву Бойко и Медведчука, а в Госавиаслужбе объяснили, по какой причине разрешили их самолетный вояж.