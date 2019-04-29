"О, скрепоносцы выстроились за подачками": в Екатеринбурге устроили треш-давку из-за бесплатного кулича

29 апреля 2019, 20:13

Кулич весил почти четыре тонны.

Кулич из Екатеринбурга
В Екатеринбурге устроили треш-давку из-за бесплатного кулича / Российская газета

На Пасху 2019 в российском Екатеринбурге испекли "самый большой в мире кулич".

Он весил почти четыре тонны. Только муки на него ушло 40 мешков, сливочного масла – 450 кг, а яиц – 22 тысячи. Сверху кулич украсили муляжом собора святой Екатерины.

Получившееся кондитерское изделие организаторы мероприятия решили раздать присутствующим гостям. И далее, как отмечают пользователи в сети, начались треш и давка. Бабульки накинулись на кулич с ножами, стараясь урвать себе куски побольше и распихивая их по сумкам и пакетам.

В комментариях к видео на YouTube люди пишут: "Навезли быдло с окрестностей… жЫвотные, бл*! Потом удивляемся, чего рогули над нами ржут", "О, скрепоносцы выстроились за подачками", "Они готовы смять друг друга?", "Это что за кунсткамера?" и т.п.

Ранее аналогичный курьез произошел в России из-за бесплатных бургеров, конфет и блинов на Масленицу. Так, 25 апреля в Москве засняли безумие из-за бесплатных бургеров. В столице России в среду посетители одного из сетевых ресторанов быстрого питания пытались выхватить бесплатную еду.

В начале января стало известно, что в российском городе Курск жители устроили давку из-за раздачи бесплатных конфет к Новому году 2019.

А на Масленицу 2019 в Нижнем Новгороде бесплатные блины просто кидались в толпу с крыши. Причем многие блины оказались непойманными и, по итогу, остались лежать на грязной земле.

Ранее, еще в 2015 году, в Ставрополе блины подавали людям прямо со снегоуборочных лопат.  

Напомним, на Пасху в Украине в храмы пришло на 2,5 млн больше людей, чем в 140-миллионной России. При этом отмечается, что ночные и утренние богослужения в Украине прошли спокойно.

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Пасха Екатеринбург давка кулич
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