Берлускони перенес операцию: раскрыты подробности

Берлускони / Reuters

Госпитализированный бывший премьер-министр Италии, лидер партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони перенес операцию.

Экс-премьер — в порядке, на протяжении нескольких дней его могут выписать из больницы, сообщила политсила в Facebook, ссылаясь на слова врача.

По данным партии, Берлускони почувствовал боль в ночь на 29 апреля, потом ему сделали компьютерную томографию и лапароскопию.

"Компьютерная томография показала непроходимость тонкой кишки. Ему… сделали лапароскопию, что позволило диагностировать и лечить непроходимость подвздошной кишки…, которая возникла из-за спаечного процесса после холецистэктомии (удаление желчного пузыря — Ред.), сделанной 40 лет назад", — отмечается в сообщении.

Сам Берлускони в соцсети поблагодарил всех за поддержку и написал, что находится в форме.

Напомним, 30 апреля стало известно, что Сильвио Берлускони доставили в одну из больниц Милана. СМИ писали, что бывший премьер недавно проходил плановое обследование и его здоровье не вызывало беспокойства.

Справка. Лапароскопия — это современный метод хирургии, проведение операции на внутренних органах через небольшие разрезы — обычно 0,5-1,5 см.