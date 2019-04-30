Сильвио Берлускони экстренно госпитализировали

Пока неизвестна причина госпитализации 82-летнего политика.
Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони доставлен в одну из больниц Милана.
Как сообщает газета Corriere della Sera, пока неизвестна причина госпитализации 82-летнего политика.
Известно лишь, что Берлускони недавно проходил плановое обследование. На тот момент его здоровье не вызывало беспокойства.
Ранее Берлускони на дне рождения Путина сделал открытие о Черном море. Европейский политик удивился, что название не соответствует цвету воды.
Напомним, Берлускони во время выступления перед сторонниками поделился воспоминаниями о поездке в Крым и при этом назвал аннексированный полуостров частью России.