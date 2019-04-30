Сильвио Берлускони экстренно госпитализировали

30 апреля 2019, 12:12

Пока неизвестна причина госпитализации 82-летнего политика.

Берлускони
Берлускони экстренно госпитализировали / фото: EPA/UPG

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони доставлен в одну из больниц Милана.

Как сообщает газета Corriere della Sera, пока неизвестна причина госпитализации 82-летнего политика.

Известно лишь, что Берлускони недавно проходил плановое обследование. На тот момент его здоровье не вызывало беспокойства.

Ранее Берлускони на дне рождения Путина сделал открытие о Черном море. Европейский политик удивился, что название не соответствует цвету воды.

Напомним, Берлускони во время выступления перед сторонниками поделился воспоминаниями о поездке в Крым и при этом назвал аннексированный полуостров частью России.

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госпитализация Сильвио Берлускони
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