Сильвио Берлускони экстренно госпитализировали

Берлускони экстренно госпитализировали / фото: EPA/UPG

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони доставлен в одну из больниц Милана.

Как сообщает газета Corriere della Sera, пока неизвестна причина госпитализации 82-летнего политика.

Известно лишь, что Берлускони недавно проходил плановое обследование. На тот момент его здоровье не вызывало беспокойства.

Ранее Берлускони на дне рождения Путина сделал открытие о Черном море. Европейский политик удивился, что название не соответствует цвету воды.

Напомним, Берлускони во время выступления перед сторонниками поделился воспоминаниями о поездке в Крым и при этом назвал аннексированный полуостров частью России.