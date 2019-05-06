"Них*я, нормально полыхает-то": в Сети появилась циничная реакция сотрудников Шереметьево на пожар

Горящий самолет / Новости Москвы и МО/Vk.com

В Сети появилось видео крайне циничной и издевательской реакции сотрудников московского аэропорта Шереметьево на видеозапись посадки и пожара в самолете Sukhoi Superjet 100.

Соответствующий ролик был опубликован на YouTube.

В видео четко заметно, как один из сотрудников аэропорта снимает на смартфон запись с камеры видеонаблюдения. За кадром слышны реплики: "Них*я себе", "Нормально полыхает-то", "Ну, ох*еть", "Бл*, если он так сел, значит, там пострадавшие", "Нормально он сел – с огоньком". Завершает ролик их издевательские смешки.

Напомним, вечером 5 мая лайнер компании Аэрофлота модели Sukhoi Superjet 100, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Практически сразу самолет загорелся. По данным российских правоохранителей, из 78 человек на борту в результате трагедии погиб 41.