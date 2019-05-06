"Закупает Германия": в Польше открестились от угля с оккупированного Донбасса

6 мая 2019, 22:42

В Варшаве уверяют, что уголь такого вида для польской энергетики неприемлем.

уголь, блокада, порт
В Польше заявили, то уголь из ЛДНР покупает Германия / фото: depo.ua

Заместитель министра энергетики Польши Гжегож Тобишовский, комментируя заявление президента Европейского совета Дональда Туска о закупках Варшавой угля с оккупированного Донбасса и финансировании пророссийских боевиков, заявил, что польская энергетика уже не использует печи, для которых подойдет такое топливо.

"Это очень специфический, высококачественный уголь. Только некоторые юридические лица в Польше, но это частные лица, я хочу подчеркнуть, используют (уголь - ред.) в химической сфере. Но органы государственного казначейства, польская энергетика или даже отдельные потребители не используют этот уголь, потому что у них даже нет соответствующих печей", - цитирует Тобишовского Interia.pl.

По словам польского чиновника, уголь с Донбасса мог поступать на территорию Польши, но лишь для того, чтобы транзитом отправится в Германию, которая его закупает.

"Польша не имеет с этим ничего общего", - отметил Тобишовский.

Напомним, в Польше журналисты опубликовали расследование, в котором показали процедуру импорта в Польшу угля с ЛДНР.

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Донбасс Польша Германия уголь Дональд Туск
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