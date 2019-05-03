Туск обвинил власти Польши в поставках угля с оккупированного Донбасса

Туск упрекнул власти Польши в сотрудничестве с боевиками ЛДНР / Reuters

Президент Европейского совета Дональд Туск во время публичного выступления около Варшавского университета заявил, что правящая партия Польши Право и справедливость поставляла в страну уголь с оккупированных Россией территорий украинского Донбасса.

"Это необычно странная форма патриотизма – привозить российский уголь из оккупированного Донбасса, финансировать имперские идеи Путина, предоставляя ему 3,5 млрд злотых в год за это сырье, чтобы он мог угрожать нашим ближайшим соседям, а также травить этим углем польских детей", - цитирует его польское издание Money.pl.

Во время речи Туск сослался на журналистское расследование издания Dziennik Gazeta Prawna, в котором показали процедуру импорта в Польшу угля с ЛДНР.

По данным издания, с марта 2017 года по сентябрь 2018 года в Польшу поставили 304 тысячи тонн антрацита из Донбасса. Также власти неоднократно закупали российский уголь. Впрочем, по утверждению журналистов, польское правительство не является прямым импортером угля с Донбасса, закупки реализовывались через частные фирмы.

Правительстве данное расследование комментировали, подчеркнул, что уголь у боевиков не закупают и как он попадает в Польшу – не осведомлены.

Напомним, компания ООО ДТЭК Нефтегаз, входящая в энергетический холдинг ДТЭК миллиардера Рината Ахметова, получила разрешение на приобретение у компании VS Energy акций Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго.