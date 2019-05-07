"Это не наши": В Шереметьево открестились от ролика с людьми, глумящимися над катастрофой самолета

Пожар в Шереметьева/ Reuters

Люди из кадрового состава московского аэропорта Шереметьево не имеют никакого отношения к видеоролику с крайне циничным комментарием катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100, произошедшей 5 мая.

Такое сообщение было опубликовано на официальной странице аэропорта, опубликованной на официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

"По данному факту службой безопасности Шереметьево было проведено оперативное служебное расследование. Сотрудники Группы компаний "МАШ" и авиакомпании "Аэрофлот" в данном инциденте никаким образом не фигурировали. Руководство аэропорта Шереметьево будет требовать, чтобы участвовавшие в видеозаписи лица, допустившие высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики, были бы строжайшим образом наказаны", − сказано в заявлении.

Напомним, видеоролик был опубликован в Сети 6 мая. В нем видно, как люди, наблюдающие через экран за катастрофой Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, откровенно глумятся над происходящим. За кадром четко слышны реплики: "Них*я себе", "Нормально полыхает-то", "Ну, ох*еть", "Бл*, если он так сел, значит, там пострадавшие", "Нормально он сел – с огоньком". Заканчивается запись звуками их издевательских смешков.