Google представила бюджетные смартфоны Pixel 3а и Pixel 3а XL

Новые устройства — это бюджетные версии Pixel 3 и Pixel 3 XL / Фото: скриншот из видео

На конференции для разработчиков I/O 2019 компания Google представила собственные разработки смартфонов Pixel 3а и Pixel 3а XL.

Как сообщается в Twitter компании, новые устройства представляют собой бюджетные версии презентованных осенью Pixel 3 и Pixel 3 XL.

Новинки оснащены фронтальной камерой на 8 мегапикселей и задней камерой на 12 мегапикселей, которые называют лучшими на современном рынке. Объем памяти устройств составляет от 64 до 128 гигабайтов.

Pixel 3а имеет емкость аккумулятора 3000 миллиампер-час, а Pixel 3а XL — 3700 миллиампер-час.

Here’s the whole picture: #pixel3a, a radically helpful, gorgeously designed phone for everyone. Starting at just $399. #io19pic.twitter.com/1KKB2m3PJc — Made by Google (@madebygoogle) May 7, 2019

Новые смартфоны от Google поступили в продажу с 7 мая и будут представлены в 13 странах мира. За Pixel 3а придется заплатить от 399 долларов, а Pixel 3a XL обойдется покупателям от 479 долларов.

Напомним, глава Apple Тим Кук намекнул, что в некоторых странах могут снизить цены на новые модели iPhone, пытаясь остановить стремительное падение продаж.