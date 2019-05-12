В США "разложили по полочкам" оружие, которое Кремль показал на параде к 9 Мая

12 мая 2019, 13:34

По мнению американских аналитиков, российская армия страдает от устаревшего вооружения и ненадежной промышленной базы.

Парад на 9 мая
Парад на 9 мая / Reuters

Сотрудники американского аналитического центра Stratfor провели анализ военной техники, которую Кремль "засветил" во время парада на Красной площади 9 мая 2019-го.

Такое сообщение опубликовал портал Голос Америки.

В апрельском отчете Stratfor утверждается, что российские власти активно модернизируют вооруженные силы, но "снижение цен на нефть сократило поступления России, а уменьшение расходов на вооруженные силы пришлось на время, когда российские производители оружия теряют свое конкурентное преимущество в мире".

По данным американских аналитиков, на сегодняшний день российская армия насчитывает около 1 млн человек, и, несмотря на устаревшее вооружение и ненадежную промышленную базу, по-прежнему "остается грозной силой". 

К примеру, самыми современными в российских арсеналах являются системы ПВО модели С-400 (скандально известные из-за поставок в Китай, Индию и Турцию).

Системы ПВО "Бук" находятся на вооружении российских военных последние 40 лет. После регулярных модернизаций, системы служат промежуточным звеном между стратегическими оборонительными системами и точечными системами типа "Панцирь". 

В конечном итоге, мобильные системы Ярс РС-24 являются улучшенным вариантом Тополь-М и могут доставить ракеты с ядерным зарядом радиусом действия около 11 тысяч километров. 

Напомним, ранее боевики "спалились" на использовании новейшего российского оружия на Донбассе. До этого в США усомнились в боеспособности новой российской ракеты Посейдон.

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Россия оружие Кремль российская армия С-400
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