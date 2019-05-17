Порошенко на последней встрече довел Юнкера до слез

Юнкер расплакался, прощаясь с Порошенко / president.gov.ua

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не сдержал слез в связи с отставкой президента Украины Петра Порошенко на их последней встрече в Брюсселе.

"Мы позавчера вернулись из Брюсселя, где президент встречался с лидерами Европейского союза, президентом (Европейского совета Дональдом — ред.) Туском, президентом Еврокомиссии Юнкером. Открою небольшую тайну. Юнкер, человек, который 20 лет был премьер-министром Люксембурга, пять лет – президентом Еврокомиссии, пригласил президента в свой кабинет на встречу. И вы знаете, он очень расчувствовался. Он начал, скажу честно, плакать. Потому что ему было настолько грустно. За пять лет они, как он сказал, почти породнились", - рассказал в эфире телеканала Прямой заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.

Как известно, Порошенко 13-14 мая находился с рабочим визитом в Брюсселе для участия в мероприятиях по случаю 10-й годовщины Восточного партнерства.

Напомним, ранее Юнкер заявил, что позиция победителя второго тура выборов Украины Владимира Зеленского относительно взаимоотношений с Россией существенно не отличается от политики Петра Порошенко.