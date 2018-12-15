Юнкер отличился на саммите ЕС: швырял документы и взъерошил женщине волосы

Жан-Клод Юнкер любит слегка шокировать публику / Reuters

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС традиционно поразил окружающих рядом выходок, которые бурно обсуждала публика.

На официальном мероприятии в Брюсселе Юнкер взъерошил волосы одной из еврочиновниц, когда она подошла к нему поздороваться. Видео опубликовано в YouTube.

После выходки Юнкера женщина выглядела несколько смущенной. Однако это никак не повлияло на настроение главы Еврокомиссии, поскольку он продолжил целовать в щеку представительниц прекрасного пола, которые появлялись у него на пути.

Юнкер отличился также тем, что пытался рукой закрыть камеру одному из журналистов.

Привлекла внимание выходка еврочиновника во время официального выступления с трибуны саммита. Юнкер взял папку с документами и показательно бросил на пол. А потом спокойно выпил воды из своего стакана.

Ранее вызвало резонанс событие, когда Юнкер появился на официальном мероприятии в обуви разного цвета.

Напомним, на саммите НАТО в Брюсселе СМИ обратили внимание на проведение главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, который ходил на официальных мероприятиях шатаясь и с трудом перебирая ногами.

Позже в Еврокомиссии указали причину очень странного поведения Юнкера после саммита. Виной всему - принятые президентом лекарства от ишиаса, болевых ощущений, вызванных раздражением или компрессией седалищного нерва. Якобы Юнкер страдает этим уже очень давно.