Глава Еврокомиссии Юнкер развеселил журналистов разными ботинками

16 ноября 2018, 20:56

Чиновник пришел на пресс-конференцию в разноцветной обуви.

Журналисты были удивлены выбором обуви главы Еврокомиссии / Фото: скриншот из видео

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер появился на официальном мероприятии в обуви разного цвета. Журналисты, которые присутствовали на пресс-конференции, уверяют, что данная метаморфоза не оптическая иллюзия, а невнимательность еврочиновника.

Забавный ролик, который моментально стал популярным в Сети, опубликовал журналист издания Financial Times Мехрин Кн в Twitter.

На видео запечатлен фрагмент, как Юнкер уходит со встречи с журналистами. Неизвестная девушка подходит к сцене и пристально вглядывается в его обувь, а затем резко отходит.

"Новое видео демонстрирует председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, которого преследуют слухи о том, что он закоренелый алкоголик, в обуви разных цветов во время публичного мероприятия", - прокомментировал в Twitter видео британский журналист Поль Джозеф Ватсон.

"Это уже даже не смешно. Этот человек — лидер 500 миллионов европейцев. Запутавшийся Жан-Клод Юнкер появляется на пресс-конференции в одном черном и одном коричневом ботинке", - гневно пишет греческий политик Кристос Паппас.

Напомним, на саммите НАТО в Брюсселе СМИ обратили внимание на проведение главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, который ходил на официальных мероприятиях шатаясь и с трудом перебирая ногами.

Позже в Еврокомиссии указали причину очень странного поведения Юнкера после саммита. Виной всему - принятые президентом лекарства от ишиаса, болевых ощущений, вызванных раздражением или компрессией седалищного нерва. Якобы Юнкер страдает этим уже очень давно.

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