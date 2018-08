Юнкер рассказал про поцелуй с Трампом

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер объяснил возникновение фотографии с его поцелуем с президентом США Дональдом Трампом, которую Дональд Трамп опубликовал в "Твиттере" с подписью "Евросоюз в лице Жан-Клода Юнкера и США в лице вашего покорного слуги любят друг друга!".

"На удивление, и это необычное для меня поведение, инициатива исходила не от меня. Также я не знал, что в Овальном кабинете присутствует фотограф. Но эта фотография передает атмосферу момента. И это фото обнародовал Трамп, не я" - сказал Юнкер в интервью телеканалу ARD, передает ЕвроПравда.

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0