Глава Еврокомиссии Юнкер зажигательно спародировал танец Терезы Мэй

Европейский чиновник пошутил перед выступлением.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер продемонстрировал несколько эффектных па за трибуной накануне выступления в Брюсселе.
Newsweek опубликовал видео, на котором танец еврочиновника выглядит как пародия на недавнюю шутку премьер-министра Британии Терезы Мэй.
Позже официальный представитель Юнкера опроверг сравнение СМИ и заявил, что танец главы Еврокомиссии не был пародией, а "всего лишь импровизацией".
Напомним, ранее резонанс вызвало событие, как Тереза Мэй стремительно ворвалась в зал, где проходил съезд консервативной партии, исполняя танец робота.