Глава Еврокомиссии Юнкер зажигательно спародировал танец Терезы Мэй

Юнкер продемонстрировал чувство юмора / Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер продемонстрировал несколько эффектных па за трибуной накануне выступления в Брюсселе.

Newsweek опубликовал видео, на котором танец еврочиновника выглядит как пародия на недавнюю шутку премьер-министра Британии Терезы Мэй.

Позже официальный представитель Юнкера опроверг сравнение СМИ и заявил, что танец главы Еврокомиссии не был пародией, а "всего лишь импровизацией".

Напомним, ранее резонанс вызвало событие, как Тереза Мэй стремительно ворвалась в зал, где проходил съезд консервативной партии, исполняя танец робота.