"Королева танца": Тереза Мэй ворвалась на съезд консервативной партии с танцем

Тереза Мэй решила потанцевать на съезде консервативной партии / Reuters

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй стремительно ворвалась в зал, где проходил съезд консервативной партии, исполняя свой фирменный танец робота.

В качестве звукового сопровождения глава британского правительства выбрала песню Dancing Queen ("Королева танца") от шведской группы ABBA.

Зал встречал Мэй бурными аплодисментами, присутствующие даже встали. Сама же чиновница явно откровенно наслаждалась вниманием и пребывала в отличном расположении духа.

Напомним, пребывая на посту президента РФ, Дмитрий Медведев по просьбе детей станцевал "Ладушки". Под бодрую музыку в пляс пустились и журналисты.

Как сообщалось, Супрун предложила снижать смертность в Украине танцами. По словам и.о. главы МОЗ, танцы улучшают настроение, внимание и гибкость мышления.