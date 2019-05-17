Осужденный в Харькове за воровство директор завода получил политубежище в Испании

Губин теперь комфортно живет в Барселоне / Фото: from-ua.com

Экс-генеральный директор Харьковского тракторного завода Владислав Губин, осужденный в Украине к восьми годам лишения свободы за растрату более 20 млн грн, получил в Испании политическое убежище.

"Данное решение испанских властей, согласно Дублинскому Регламенту ЕС, имеет юридическую силу и действует на всей территории стран ЕС, а также Швейцарии, Великобритании, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна", - цитирует Интерфакс-Украина адвоката Хосе Луис Нвумба Маньяна, который представляет интересы Губина в Испании.

Отмечается, что соответствующее решение приняла Межминистерская комиссия по делам беженцев при правительстве Королевства Испании.

"Данное решение испанских властей, согласно Дублинскому Регламенту ЕС, имеет юридическую силу и действует на всей территории стран ЕС, а также Швейцарии, Великобритании, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна", - сказал адвокат.

Читайте такжеВ Одессе молдавский консул попался на взяткеПримечательно, что данный вопрос комиссия рассматривала более двух лет, сделав заключение о политическом преследовании Губина в Украине по обвинению в преступлении, которое, по мнению испанских властей, сфабриковано. Губин также заявлял, что обвинения в его адрес лживы и бездоказательны.

"Комиссия считает, что возвращение Губина в Украину приведет к незаконному привлечению его к уголовной ответственности и противоправному лишению свободы", - добавил защитник экс-гендиректора ХТЗ.

Сейчас Губин живет в Барселоне и в Украину в ближайшее время возвращаться не намерен.

Напомним, в пункте пропуска Гоптовка к сотрудникам Госпогранслужбы обратились двое сотрудников органов внутренних дел РФ с просьбой политического убежища в Украине.