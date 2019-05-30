10 доказательств, что нацисты прибегали к помощи потусторонних сил

Нацисты посещали ясновидящих / http://paranormal-news.ru

Нацисты Третьего Рейха использовали сверхъестественные силы, чтобы выиграть войну. Не обошлось без вычисления позиции Луны, астрологов, предсказателей и распознавателя евреев.

Визит Гитлера к еврейскому ясновидящему

Хануссен еще годом ранее попался на глаза Гитлеру, когда опубликовал статью со своим предсказанием о том, что Гитлер станет канцлером Германии. В 1933 году Гитлер настолько жаждал разговора с Хануссеном, что вдоволь заплатил ему за первый сеанс. При этом по слухам он посещал его еще много раз позднее.

В январе 1933 года, прежде чем он стал канцлером Германии, Адольф Гитлер посетил ясновидящего еврейского происхождения по имени Эрик Ян Хануссен. Он попросил его предсказать ему будущее, пишут Паранормальные новости.

Во время первого сеанса Хануссен сказал Гитлеру, что его ждет в будущем большой и благоприятный рост, однако потом на его пути встанет помеха.

Гитлер и "распознаватель евреев"

После окончания Первой Мировой войны, Адольф Гитлер подружился с доктором по имени Вильгельм Гутберлет. В целом это был обычный кроткий врач, но он хвастался, что у него есть магические силы "распознавать еврея".

Вещь эта работала таким образом: Надо было спросить в присутствии Гутберлета, является ли такой-то человек евреем и если маятник на веревочке в руках Гутберлета начинал качаться, то значит это правда. Врач хвастался, что может распознавать всех тайных евреев.

Нацисты и швейцарский астролог

За несколько дней до покушения на Гитлера в мюнхенской пивной в ноябре 1939 года, швейцарский астролог пытался предупредить его о том, что его жизнь в опасности. Его звали Карл Эрнст Крафт и в начале ноября 1939 года он написал письмо своему другу доктору Генриху Феселю, который работал на Гиммлера.

В письме Крафт предупреждал, что самые опасные дни для Гитлера между 8 и 10 ноября и в эти дни Гитлер должен отменить все свои публичные выступления. Однако Фесель не передал Гитлеру письмо астролога, но когда в пивной вскоре взорвалась бомба, Фесель бросился к Гиммлеру и показал ему это письмо. После этого партия официально наняла Крафта на работу.

Гитлер - немецкий Мессия

Немецкий журналист и политик Дитрих Эккарт сыграл заметную роль в жизни Гитлера и последний даже называл его своим наставником, велел поставить памятники в его честь и даже свою книгу "Mein Kampf" посвятил Эккарту. И более того, Эккарт даже заявил, что Гитлер является Мессией (Спасителем).

Эккарт, как и многие из нацистов, был членом оккультного и политического общества Туле. Он искренне верил в то, что Германии суждено породить арийского мессию, который приведет их всех к немецкой "Земле Обетованной" и что Гитлер и есть тот Мессия.

Идея о создании Вселенной, пришедшая во сне

Нацистская наука придерживалась своей собственной теории происхождения вселенной. По их версии огромная звезда и огромная масса космического льда врезались в друг друга тысячи лет назад, разбросав массивные глыбы льда повсюду. И таким образом другие планеты Солнечной системы, а также других систем состоят изо льда. Они назвали эту теорию Докториной вечного льда, а автором ее был австрийский инженер Ганс Хёрбигер.

Луна по версии Хёрбигера тоже состояла из льда. Самое любопытное, что идея об этой теории пришла Хёрбигеру во сне и проснувшись тем утром, он понял, что к нему откуда-то сверху "пришло мистическое озарение".

Поиск вражеских кораблей с помощью маятника

Как говорят, в Берлине имелся секретный офис с буквами SP на двери. Буквы означали "Звездный маятник" и за дверями находилось несколько экстрасенсов, которые с помощью маятников должны были находить на картах расположение военных вражеских кораблей.

Гиммлер был уверен, что сам умеет предсказывать будущее

По словам Вильгельма Вульфа, личного астролога Генриха Гиммлера, тот не только нанимал на службу людей со сверхспособностями, но был уверен, что и он сам обладает даром предсказывать будущее.

Гиммер говорил Вульфу, что никогда не принимал решений, не проверив позиции Луны и звезд и каждая команда, которую он отдавал армии, была основана на данном анализе.

А позже Гиммлер запретил астрологию по всей Германии. И не потому, что разочаровался в ней, а потому, как рассказывал Вульф, что испугался, поняв, насколько она может быть мощным инструментом.

Убеждение, что Иисус был немцем

Бригадефюрер СС Карл Вилигут имел очень необычные идеи насчет своей страны, нацизма и его лидеров. По его мнению немецкая культура зародилась еще 228 тысяч лет назад, когда в небе было три солнца, а по земле бродили великаны и карлики. А Иисус был немцем и его настоящее имя было Крист.

Рудольф Гесс прилетел в Англию из-за совета астролога

10 мая 1941 года заместитель фюрера Рудольф Гесс покинул Германию и вылетел в Шотландию, чтобы попытаться заключить мир с герцогом Гамильтоном и британским правительством. Несмотря на то, что приговоренный в Нюрнберге к пожизненному заключению Гесс до конца жизни сохранял верность Гитлеру и идеалам нацизма, этот его поступок был определенно не согласован с планами Гитлера.

Что же заставило Гесса так поступить? Ответ оказался очень необычным. Сначала его друг доктор Карл Хаусхофер рассказал ему, что видел сон, в котором Гесс шел через английский замок и между Англией и Германией наступил мир. А потом личный астролог Гесса рассказал ему, что 10 мая шесть планет будут в Тельце, а Луна будет полной. И это будет очень благоприятный день для путешествия по миру.

Гиммлер с помощью медиума искал Муссолини

Но даже после запрета астрологов и экстрасенсов Гиммлер продолжал работать с такими людьми и нанимать их. Он был уверен, что их сверхспособности реальны.

Летом 1943 года итальянского дуче Бенито Муссолини отстранили от власти и его местонахождение было в Германии никому не известно. И когда Гитлер приказал спецкоманде найти Муссолини, те не знали, где его искать.

Тогда Гиммлер лично пошел в тюрьму и нашел там несколько из арестованных ранее оккультистов-медиумов. Он пообещал этим людям свободу в обмен на помощь и вскоре один медиум указал на небольшой остров возле Неаполя. Он нашел это место с помощью маятника.

Напомним, ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что если бы Гитлер победил во Второй мировой, человеческих жертв было гораздо меньше.

Также ранее ФБР выложило в сеть рассекреченные документы о бегстве и последних годах Гитлера.