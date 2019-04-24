ФБР выложило в сеть рассекреченные документы о бегстве и последних годах Гитлера

Адольф Гитлер / кадр из д/ф Триумф воли

Сотрудники Федерального бюро расследований США во главе с Эдгаром Гувером всерьез рассматривали версию о том, что нацистский диктатор, фюрер Третьего Рейха Адольф Гитлера сумел убежать в Аргентину в 1945-м.

Соответствующая информация содержится в рассекреченных документах, опубликованных на сайте ведомства. В них утверждается, что Гитлер доплыл на небольшой подводной лодке до берегов Аргентины, после чего скрылся в тайном убежище в южной части горной системы Анд. В этом ему якобы помогли высокопоставленные чиновники данной страны. Также сообщается, что Гитлер ради конспирации сбрил свои знаменитые усы, а также страдал от астмы и язв.

Помимо фюрера, в докладе ФБР значатся данные о еще полусотне нацистов, успешно сбежавших из Германии в конце Второй мировой войны

К слову, согласно версии, вошедшей во все учебники истории, Адольф Гитлер с супругой Евой Браун совершили самоубийство 30 апреля 1945-года в Берлине – когда город штурмовала Красная Армия. Тела диктатора и его жены были сожжены в саду рейхсканцелярии.

Тот самый документ / Federal Bureau of Investigation

Напомним, ранее у скандинавских берегов нашли подлодку Адольфа Гитлера. До этого политический аналитик Тарас Чорновил рассказал о том, что чем президент РФ Владимир Путин отличается от фюрера Третьего Рейха.