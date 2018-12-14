Эксперт рассказал, чем Путин отличается от Гитлера

Иллюстрация "Гитлер и Путин" / "24 канал"

Политический аналитик и эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда" рассказал о том, почему жителям России постоянно нужен "царь" во главе страны.

"Надеюсь, что когда-то возникнет отрасль медицины "историческая психиатрия". Я иначе этот имперский ярость объяснить не могу. Когда вокруг все плохо, свои же вельможи обдирают и унижают на каждом шагу, то появляется желание почувствовать псевдовеличие в каких-то мелких и нелогичных фетишах. В сексопатологии это называется" фетишизм ", в России − "магия великодержавия"", − высказался он.

Кроме того, Чорновил провел прямо провел параллель между таким поведением россиян и поведением немцев времен нацистской Германии. "Когда-то подобное пережили немцы и породили Гитлера и нацизм. Но у них хоть оправдание было, потому Германию после Версальского договора действительно унизили и обделили. Россия абсолютно искусственно культивирует те же образы, которые тогда реально донимали немцев. А результат − тот же. Путин от Гитлера не отличается почти уже ничем. Может, разница в окружении. Нацистский реванш стимулировала политика Чемберлена (Невилл Чемберлен, британский премьер-министр − "Главред"), а Черчилль пришел, когда для миллионов и миллионов было уже поздно. В нашем случае коллективный Черчилль сформировался против кремлевского Гитлера на ранней стадии его агрессивных грез. Может, хоть это поможет", − резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Чорновил спрогнозировал, когда состоятся похороны "русского мира", а также назвал вероятные даты предоставления УПЦ томоса об автокефалии.