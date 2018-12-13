Эксперт сказал, когда похороны "русского мира"

Идею "русского мира" можно будет считать похороненной, когда ее закопают в РФ, полагает эксперт / Главред

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Тарас Чорновил сообщил, что идеи "русского мира" и "Новороссии" можно будет считать похороненными, когда их закопают в Российской Федерации.

РФ еще цепко держит значительную часть украинского общества, рассказал аналитик во время чата на Главреде.

"Пока их (идеи "русского мира" и "Новороссии" — Ред.) не закопают в самой Московии, ставить точку рано. У нас сейчас отрыв от Москвы буквально цивилизационного масштаба. Мы живем в другом мире, в другой эпохе. Иногда стоит отыскать российские пропагандистские каналы, чтобы понять, как далеко мы от них ушли", — отметил собеседник.

По его словам, эти изменения не стали еще необратимыми. "К сожалению, страна пошла вперед, а колоссальная часть населения живет в психологическом "совке". И это не только люди старшего поколения", — заявил Чорновил.

"За обещание принести мир любой ценой, перестать тратить деньги на армию и отдать их на пенсии и выплаты за "гарантии" снижения тарифов, доллар по 8 гривен, колбасу по 2, 20 эти люди вполне могут проголосовать за "светлое прошлое", — сказал эксперт.

Читайте также"Русский мир головного мозга". Ницой предупредила русскоязычных украинцев об опасности"Мне кажется, что... выбор нам придется делать еще дважды. Оба раза — на выборах (в Украине в 2019-м запланированы президентские и парламентские выборы — Ред.) в следующем году", — добавил он.

Ранее российский бизнесмен и экономист Слава Рабинович говорил, что "русский мир" на самом деле является миром президента РФ Владимира Путина и его "организованной преступной группы".