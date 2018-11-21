Адвокат оценил возможность реванша "русского мира" в Украине

В Украине реален реванш "русского мира", полагает адвокат / Reuters

Адвокат семей погибших активистов Революции Достоинства — героев Небесной сотни — Маркиян Галабала считает, что в Украине реален реванш "русского мира".

В нашей стране довольно сильны проевропейские настроения, но пророссийское активное меньшинство может изменить ситуацию, рассказал юрист "Апострофу".

"С одной стороны, мы понимаем, что при отсутствии сейчас в украинском обществе той части, которая находится под оккупацией России на Донбассе и в Крыму, ресурс "русского мира" в стране значительно уменьшился. В то же время любые общественные отношения довольно непредсказуемы", — отметил собеседник.

Читайте такжеИсторик назвал причины, по которым в Украине возможен реванш пророссийских силПо его словам, сторонники "русского мира" не получат мгновенно контроль над органами государственной власти, например, той же Верховной Радой, через выборы (запланированы в 2019 году).

"Но они могут дестабилизировать ситуацию настолько, что начнется какая-то необратимая реакция, броуновское движение, и тогда путем управляемого хаоса ситуация может прийти к тому, что можно назвать реваншем", — полагает адвокат. Ранее бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор Игорь Романенко говорил "Главреду", что президент РФ Владимир Путин сначала попытается привести к власти в Украине пророссийские силы.