Чорновил назвал вероятные даты предоставления Томоса УПЦ

11 декабря 2018, 22:16

Политолог считает, что Украина может получить независимость церкви в праздник Рождества Христова.

Тарас Чорновил
Тарас Чорновил полагает, что Украина получит Томос во время предстоящих рождественских праздников / Главред

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил допускает, что Томос об автокефалии будет предоставлен Украинской православной церкви в праздничные даты – 25 декабря или 6 января (6 января отмечается сочельник, вечер накануне рождения Иисуса Христа - ред.).

Эксперт заверил во время чата в Главреде, что сложно представить обстоятельства, которые могут воспрепятствовать принятию исторического для Украины решения.

"Обе даты абсолютно реальные. Обстоятельств, которые сорвали проведение Собора, даже представить не могу. Хотя от России можно ожидать всего. А дата вручения Томоса - это особенно торжественное богослужение в Константинополе-Стамбуле, которое должно состояться в рождественские праздники", - сказал он.

Чорновил подчеркнул, что в Константинопольском патриархате праздник Рождества Христова отмечают 25 декабря, а в Украине преимущественное большинство верующих – 6 января. Поэтому патриарх может выбрать любую из этих двух дат.

"Вселенский патриарх, как и большинство православных мира, празднует 25 декабря. Наши православные, к сожалению, вместе с Россией - 6 января. Обе даты в символическом плане для Константинополя и Киева вполне приемлемы. Что выберет Варфоломей - я не знаю", - подытожил он.

Напомним, ранее Чорновил заявлял, что РПЦ уже исчерпала церковные инструменты, с помощью которых она могла бы повлиять на ситуацию с предоставлением автокефалии для Украинской православной церкви. 

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
политолог Тарас Чорновил автокефалия УПЦ Томос УПЦ
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