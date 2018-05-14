Гордон: Если бы победил Гитлер, такого количества жертв удалось бы избежать

14 мая 2018, 18:43

Журналист отметился очередным неоднозначным высказыванием.

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что если бы Гитлер победил во Второй мировой, человеческих жертв было гораздо меньше.

"Гитлер не собирался захватывать весь Советский Союз. Гитлер планировал дойти как минимум до Куйбышева — нынешняя Самара — как максимум — до Урала. Целый ряд людей рассказывали о переговорах Сталина и Гитлера, в частности, писатель Виктор Ерофеев, чей отец был личным переводчиком Сталина и Молотова. Сталин понимал, что Гитлер за Уральский хребет не пойдет. У немцев не было столько людей. Цель была Украина, нефтяные промыслы Азербайджана. И окончательное решение еврейского вопроса", - сказал Гордон в эфире 112 Украина.

Он отметил, что миллион жизней, потеряных во время блокады Ленинграда, не стоили удерживания самого города, который не сдавали только потому, что город назван именем Ленина.

 

"Я не жил бы точно, если говорить о себе. Но если говорить о том количестве бед, смертей, увечий и так далее, то я думаю, что если бы советская власть отошла бы за Уральский хребет и ей бы ничего не грозило и дальше бы Гитлер просто не пошел. А Украина была бы аграрной немецкой республикой. На территории республики осталось бы "столько людей, сколько было необходимо Гитлеру, чтобы кормить Европу хлебом. Остальные были бы вывезены в Германию для работы. В печах бы погибли евреи, цыгане и партизаны", - выразил мнение журналист.

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Он отметил, что нацисты не занимались бы массовым уничтожением славян. 

"Я стараюсь говорить очень справедливо. Наши вожди советские мыслили направлениями, ударами, поколением и прицнипом "бабы еще нарожают". Говоря о том, что было перемолото бездарно столько людей - те, кто воевали, знают, что в армии царила кошмарная обстановка: тупые недоученные коммандиры, противоречающие друг другу приказы, отсутствие единой линии. Идиотизм был повсюду, а люди гибли массово", - уточнил Гордон. 

Он также усомнился в том, что нацисты стали бы массово уничтожать славян, так как Гитлеру нужны были рабы. "Если бы не было партизанской войны, было бы отлично. Сколько людей сотрудничали с немцами? Встречали с хлебом-солью, и в Полтаве, и в Киеве. Крестяне ненавидели и боялись Сталина после голодомора и репрессий. Сталин и Гитлер - близнецы-братья, украинцы попали между двух жерновов", - резюмировал журналист.

 

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СССР Иосиф Сталин Адольф Гитлер Дмитрий Гордон
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