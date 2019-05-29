Спецпрокурор США Мюллер заявил о cвоей отставке

Спецпрокурор Роберт Мюллер ушел в отставку / GettyImages

Специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил о своем увольнении из Министерства юстиции и закрытии офиса спецпрокурора.

При этом он отверг предположение о том, что вместе со своей командой рассматривал возможность выдвижения обвинений против президента США Дональда Трампа.

Мюллер считает, что это неконституционно, поскольку глава государства "не может быть обвинён в федеральном преступлении, пока он находится на своём посту".

Читайте также"Никаких показаний, иначе тюрьма": стало известно, как Трампа отговаривали от встречи с МюллеромКак известно, Мюллер занимался расследованием российского вмешательства в американские выборы в 2016 году.

Ранее из материалов отчета Мюллера стало известно, что накануне президентских выборов в США в 2016 году из официальной программы Республиканской партии исключили фразу о "предоставлении Украине летального оружия".

Напомним, генпрокурор США Уильям Барр отправил в Конгресс США письмо с итогами расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы-2016. Подробнее читайте в нашем материале В США закончилось расследование по сговору Трампа и Путина: самое важное.