Оккультизм и знахарство: в РФ устроили жуткие ритуалы с могилой Началовой

Юля Началова / Instagram

Могильную землю с места захоронения российской певицы Юлии Началовой поклонники применяют в оккультных целях.

Как пишет Дни.ру, фанаты скончавшейся певицы считают, что это помогает лечить множество заболеваний.

Отмечается, что могильная земля исцеляет человека от различных заболеваний. Согласно поверьям и знахарству, землю с места упокоения святых советуют прикладывать к больным местам, подкладывать в супы и чай.

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Могильная земля с места упокоения Началовой, по утверждению фанатов, помогает при мозолях, лечит диабет и подагру, спасает от сепсиса.

Напомним, ранее сообщалось о смерти журналистки, которая освещала похороны Юлии Началовой.