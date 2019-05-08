Мистика продолжается: внезапно умерла журналистка, которая освещала похороны Юлии Началовой

38-летняя российская певица Юлия Началова умерла от сепсиса почти два месяца назад. За это время смерть певицы окутали ореолом мистики. О мистике в трагической судьбе Юли заговорили сразу после ее внезапной смерти от заражения крови. Еще 8 марта певица думала только о простой врачебной консультации — а 11 числа ее экстренно госпитализировали и ввели в медикаментозную кому, настолько стремительно ухудшалось состояние Началовой.

Потом близкий друг Юли Александр Панайотов рассказал, что видит какой-то злой рок, который будто висит над участниками телешоу "Последний герой", шесть участников которого ушли из жизни (в их числе, кроме Началовой — Крис Кельми, Вера Глаголева, Сергей Бодров...) И о шоу "Один в один", участие в котором в качестве наставницы стало последней съемкой Юлии. Финал показали буквально через несколько часов после ее смерти — когда поклонники скорбели о потере, на экране показывали веселую Началову и победу ее подопечного. Батырхан Шуркенов, солист "А-Студио", тоже скончался перед финалом — четыре года назад...

И вот очередная мистика — внезапно ушла из жизни журналистка Ирина Исаева, которая освещала похороны Началовой. Трагическую новость сообщил близкий друг журналистки Лев Рыжков.

"Совершенно внезапно, сегодня утром умерла Ира Исаева. Ирушка была человеком совершенно фантастическим", — написал Рыжков под совместным с Ириной фото.

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Ирина Исаева умерла 6 мая. Она собиралась на работу, как вдруг почувствовала себя плохо. Оказалось, оторвался тромб — смерть была мгновенной.

По информации, Ирина много лет проработала в изданиях "Зажигай!", "Только звезды", "Собеседник". Она была бильд-редактором — подбирала фотографии артистов к материалам журналистов. В середине марта она готовила репортаж с похорон Началовой, а теперь не стало ее самой. Друзья журналистки видят в этом мистику.

Напомним, Юлия Началова умерла в одной из московских больниц 16 марта. Похороны Началовой состоялись 21 марта на Троекуровском кладбище Москвы. Позднее известный российский публицист Александр Невзоров предложил перезахоронить Началову в мавзолее Ленина. Позднее в Сети звезд эстрады распекли на все корки за лицемерие на похоронах Началовой.

У певицы осталась 12-летняя дочь Вера Алдонина, которая теперь живет с бабушкой и дедушкой, часто проводит время в семье отца — футболиста Евгения Алдонина.