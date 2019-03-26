В Сети звезд эстрады распекли на все корки за лицемерие на похоронах Началовой

В Сети подвергли жесткой критике звезд российской эстрады, которые массово посещали недавние похороны певицы Юлии Началовой.

В роли критика выступила известный блогер Лена Миро. По ее мнению, Катя Лель, Анастасия Стоцкая и другие исполнители использовали трагическую кончину и похороны Началовой ради того, чтобы лишний раз напомнить публике о себе.

"На похоронах Юли Началовой представители звездного отребья России прятали за темными очками не слезы, а их полное отсутствие. Как вам залихватски заломленная шляпка с брошью? Аккуратно накрашенные губы и явно не на бегу повязанный шейный платок?" — заявила Лена Миро, комментируя внешний облик на похоронах Кати Лель (известной в начале 2000-х хитами "Джага-джага", "Муси-пуси").

Напомним, ранее Юлия Началова умерла в одной из московских больниц 16 марта. Похороны Началовой состоялись 21 марта на Троекуровском кладбище Москвы. Позднее известный российский публицист Александр Невзоров предложил перезахоронить Началову в мавзолее Ленина.