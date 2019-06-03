Убитого Кеннеди похоронили без мозга: три тайны, которые скрыли от общественности

Кеннеди похоронили без мозга / Паранормальные новости

22 ноября 1963 года в Далласе был застрелен 35-й президент США Джон Кеннеди, совершавший визит в Техас в рамках очередной предвыборной кампании. Кеннеди был застрелен снайпером-одиночкой Ли Харви Освальдом. А спустя два дня самого Освальда застрелил владелец ночного клуба Джейкоб Леон Рубинштейн, известный как Джек Руби, прямо в полицейском участке.

Известно, что стреляли в Кеннеди дважды, первая пуля попала в спину и вышла через шею, вторая попала в голову и выбила часть мозга в салон автомобиля. Именно вторая рана оказалась смертельной и мозг Кеннеди в этот момент сам по себе превратился в важнейшую улику.

Однако до сих пор под семью печатями находятся детали вскрытия президента. Тем не менее, говорят, что мозг был для каких-то целей извлечен из черепа Кеннеди и уже после захоронения тела хранился в отдельном стальном ящике в помещении службы безопасности Белого дома, сообщают Паранормальные новости.

По слухам, брат Джона Кеннеди – Роберт, в 1965 году переместил мозг в Национальный архив.

Правда, через несколько месяцев стало известно, что во время плановой проверки архива мозг Джона Кеннеди не нашли – он опять пропал.

С тех пор местонахождение мозга Кеннеди так и остается неизвестным или засекреченным, и насчет его исчезновения создано не меньше теорий, чем насчет самого убийства Кеннеди.

Брат Джона Кеннеди, кстати, был убит в 1968 году, и согласно раскрытым позже документам, это именно он приказал забрать мозг из Национального архива. Но куда он его потом переместил, там не было указано.

В архиве ящик с мозгом Кеннеди хранился в особом помещении, доступ в которое был лишь у помощницы Джона Кеннеди Эвелин Линкольн, которая при его жизни заведовала его вещами.

В 1965 году Роберт Кеннеди позвонил Линкольн и сообщил, что посылает своего секретаря Анджелу Новелло забрать контейнер с мозгом. Новелло прибыла в помещение с архивистом библиотеки президента Германом Каном, они забрали ящик с мозгом и больше его никто не видел.

Версия 1

По одной из версий, мозг был перепрятан, чтобы предотвратить "неправильное использование органа", по другой, чтобы предотвратить разоблачение некоторых вещей, которые никто не должен был узнать. Что это могли быть за вещи? Кто-то предполагает, что в тканях мозга президента могли сохраниться наркотические вещества и при современном уровне исследований это бы выявилось быстро и весь мир бы узнал, что президент США принимал наркотики.

Версия 2

По другой версии, остатки мозга могли бы показать, что официальная версия с одиночкой-Освальдом была неверная и в мозг президента попала пуля не из его винтовки.

Версия 3

Еще одна версия предполагает, что у Джона Кеннеди было опасное заболевание и он тайно принимал лекарства, следы которых также могли быть обнаружены при исследовании его мозга.

Напомним, ранее США рассекретили последнюю партию документов об убийстве Кеннеди.

Также ранее сообщалось, в Далласе снесли дом, где жил убийца Кеннеди.