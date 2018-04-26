США рассекретили последнюю партию документов об убийстве Кеннеди

Национальный архив США выложил в открытый доступ последнюю партию документов по делу об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди. В нее вошли 19 тысяч 45 документов.

Среди рассекреченных документов – отчеты ФБР, ЦРУ и другие релизы. Это уже восьмая подобная публикация.

По официальной версии, Кеннеди был застрелен снайпером-одиночкой Ли Харви Освальдом 22 ноября 1963 года в Далласе. А спустя два дня самого Освальда застрелил владелец ночного клуба Джейкоб Леон Рубинштейн, известный как Джек Руби, прямо в полицейском участке.

В рассекреченных материалах имеются показания, что тот был знаком и с полицией, и с итальянской мафией, из-за чего возникла версия, что убийство Освальда являлось частью заговора, связанного с убийством Кеннеди.

Решение рассекретить объемный пакет документов по этому делу принял президент США Дональд Трамп.

Напомним, в преддверии 50-й годовщины со дня Карибского кризиса Национальное управление архивов и документации и библиотека Джона Кеннеди в Бостоне рассекретили около 2700 страниц архивных документов, касающихся событий 1961-1964 годы. Сообщалось, что Кеннеди был готов применить и ядерное оружие, причем первым.