Бросила кубинца: появились детали жестокого убийства известной украинской артистки в Германии

​​​​​​Известную украинскую артистку, участницу шоу Україна має талант сезона 2011 года 33-летнюю Аллу Клишту в Германии дерзко убил ее партнер по сцене и экс-бойфренд, которого она бросила несколько месяцев назад.

Стало известно, что немецкая полиция уже арестовала парня и подозревает его в непреднамеренном убийстве.

Труп в Рейне

Об исчезновении Аллы Клишты заговорили в конце апреля, когда девушка внезапно пропустила выступление во Франкфурте в Театре Кунца, где и работала. Там сразу забили тревогу, ведь Алла никогда и никого не подводила. Через несколько дней в Германию приехал ее брат Альберт, который подал заявление в полицию.

Последнее сообщение на странице в Instagram Аллы было 9 апреля, она разместила загадочное фото, на котором позирует парень с голым торсом, она и еще какая-то девушка в нижнем белье. Фото называется "Ангелы".

Почти две недели о женщине ничего не было известно. А 18 мая двое прохожих заметили в реке Рейн тело женщины. Ею оказалась Алла, сообщает Обозреватель.

Убийство

В полиции сообщили, что девушку вначале убили, а потом сбросили в реку. По подозрению в убийстве сразу же был арестован ее бывший 30-летний парень. Им оказался кубинец Рейди Йоан Арготе Фриас из Гаваны.

На страничке в Instagram Аллы ее друзья подтверждают эту информацию.

"Ее хладнокровно убил ее парень". "Некоторым повезло иметь женщин не только красивых физически, но и умных, творческих. И они убивают их из-за банальной ревности. Таких нужно наказывать пожизненным заключением, это самое низкое, что можно сделать с женщиной, особенно с любимой!".

Творческий дуэт

С кубинцем Рейди украинка Алла познакомилась в 2013 году в Europa Park, где она выступала. Мужчина – тоже акробат. Он выступал там с кубинским ансамблем. Рейди младше Аллы на три года.

Они стали встречаться и выступать вместе. Их дуэт назывался Duo Reyal. У них был совместный акробатический трюк на шесте, который называется китайская мачта.

Самый их известный номер – человеческий флаг. Рейди упирается в шест руками перпендикулярно ему (под углом 90 градусов), а Алла стоит на нем.

Сама Алла признавалась, что номер достаточно сложный, поскольку она не очень легкая.

О кубинце известно, что акробатике он учился с 12 лет, четыре года посещал в Гаване цирковое училище. Оба родителя Рейди военные. Они не очень приветствовали увлечение сына цирком.

Мечта о ребенке

Друзья Аллы и Рейди говорят, что пара мечтала завести ребенка и жить вместе. Они несколько раз приезжали в Украину. Еще в июле 2014 года девушка познакомила родителей со своим другом. А в августе того же года пара побывала на родине Рейди, на Кубе.

Новый бойфренд

Однако позже Алла и Рейди расстались. Инициатором стала девушка, которая призналась своему знакомому артисту Крису Колонко, что они уже не пара. Артист встретил ее в феврале в Таиланде, где она отдыхала.

Знакомые говорят, что причиной смерти Аллы стала ревность кубинца, вероятно, у нее появился новый парень. В своем последнем акробатическом номере девушка появилась уже с другим партнером.

Рекорд Украины

Отметим, Алла Клишта установила рекорд Украины по количеству вращаемых обручей. Накануне первого эфира талант-шоу Україна має талант, в репетиционном зале, в присутствии эксперта Национального Реестра Рекордов, Алла сделала 5 полных оборотов обручей за 6.5 секунд. Отсчет времени начинался с момента начала движения Аллой. При этом было использовано 102 обруча.

Девушка мечтала вернуться работать в Украину, продолжая заниматься цирковым искусством, и стать востребованной в своей родной стране. Поэтому в 2011 году она приняла участие в шоу Україна має талант.

Мечтала открыть цирковую студию для детей из малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями.

Напомним, ранее сообщалось, в реке Рейн в Германии нашли убитой известную украинскую артистку.