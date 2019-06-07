Обещала Зеленскому поддержку и ушла: все подробности об отставке Терезы Мэй

Отставка Терезы Мэй – все подробности / sbs.com.au

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая в свое время пообещала Зеленскому поддержку, ушла с поста.

7 июня она уведомила о своей отставке членов Консервативной партии, пишет Reuters.

Напомним, Тереза Мэй объявила о своей отставке 24 мая. Катализатором послужила критика из-за пробуксовки Брексита.

Отставка Мэй: когда появится преемник

Уже экс-глава Консервативной партии продолжит исполнять свои обязанности, возглавляя британское правительство, до избрания преемника.

До 16 июня завершится выдвижение кандидатов. Само голосование начнется 13 июня. А имя преемника будет названо во второй половине июля – не позднее 22 июля.

Если к этому времени преемника выбрать не получится, то Мэй может остаться на посту до конца сентября.

Отставка Мэй: кто придет на смену

Пока о своем намерении принять участие в конкурсе публично заявили 11 кандидатов.

Среди претендентов на сменщика Мэй названы:

экс-глава британского МИД Великобритании Борис Джонсон,

нынешней глава МИД Джереми Хант,

министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув,

бывший министр по вопросам Брексита Доминик Рааба.

Ранее эксперт по международным отношениям Украинского института будущего Илья Куса рассказал Главреду о каждом из кандидатов на пост Мэй.

Отставка Мэй: что дальше

Куса считает, что Великобританию ждет период "смуты".

"…история заиграет новыми красками с началом внутренней "гражданской войны брекзитеров", исход которой определит будущее Консервативного королевства и всего Соединенного Королевства", – рассказал он Главреду.

Напомним, британский парламент запретил жесткий Brexit. Также Палата общин обязала премьер-министра Великобритании добиваться отсрочки Brexit.