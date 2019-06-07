Обещала Зеленскому поддержку и ушла: все подробности об отставке Терезы Мэй

Уже экс-глава Консервативной партии продолжит исполнять обязанности до избрания преемника.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая в свое время пообещала Зеленскому поддержку, ушла с поста.
7 июня она уведомила о своей отставке членов Консервативной партии, пишет Reuters.
Напомним, Тереза Мэй объявила о своей отставке 24 мая. Катализатором послужила критика из-за пробуксовки Брексита.
Отставка Мэй: когда появится преемник
Уже экс-глава Консервативной партии продолжит исполнять свои обязанности, возглавляя британское правительство, до избрания преемника.
До 16 июня завершится выдвижение кандидатов. Само голосование начнется 13 июня. А имя преемника будет названо во второй половине июля – не позднее 22 июля.
Если к этому времени преемника выбрать не получится, то Мэй может остаться на посту до конца сентября.
Отставка Мэй: кто придет на смену
Пока о своем намерении принять участие в конкурсе публично заявили 11 кандидатов.
Среди претендентов на сменщика Мэй названы:
- экс-глава британского МИД Великобритании Борис Джонсон,
- нынешней глава МИД Джереми Хант,
- министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув,
- бывший министр по вопросам Брексита Доминик Рааба.
Ранее эксперт по международным отношениям Украинского института будущего Илья Куса рассказал Главреду о каждом из кандидатов на пост Мэй.
Отставка Мэй: что дальше
Куса считает, что Великобританию ждет период "смуты".
"…история заиграет новыми красками с началом внутренней "гражданской войны брекзитеров", исход которой определит будущее Консервативного королевства и всего Соединенного Королевства", – рассказал он Главреду.
Напомним, британский парламент запретил жесткий Brexit. Также Палата общин обязала премьер-министра Великобритании добиваться отсрочки Brexit.