"Лишь хруст костей": российский журналист анонсировал выездные визы и возвращение смертной казни в РФ

Российский журналист анонсировал выездные визы и возвращение смертной казни в РФ / Фото: Reuters

Российские власти намерены урезать права человека в России, руководствуясь своим желанием "завалить камнями пещеру, чтобы оттуда доносился только хруст костей", заявил главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист Саша Сотник.

"После закрытия интернета будет полное закупоривание страны. Как минимум выездные визы и даже возвращение к смертной казни. Недавно в Конституционном Суде выступили с идеей новой государственной идеологии, которую нужно вписать в конституцию РФ. Тогда все несогласные будут считаются врагами народа и вперед к стеночке. Чекисты давно готовы к расстрелам. Права человека их не интересуют. Люди для них – "новая нефть" и форма ГУЛАГа XXI века", – цитирует Сотника Обозреватель.

Читайте такжеОпарышу нужна война: Путин готовит удар по УкраинеПричем журналист считает, что сами россияне возмущаться по этому поводу не станут: они просто ничего и не заметят.

"В России сформировалась партия выживальщиков. Их 86%. Когда они чем-то недовольны, обычно говорят так: "проживу как-нибудь". То есть где-нибудь подворую, где-нибудь прогнусь, там лизну, тут ухвачу, там что-нибудь скручу, домой притащу. Вот потихонечку и выжил. Такие никогда не пойдут атаковать власть, они будут выживать и даже представить не могут, что есть другой стиль жизни и не знают, что такое свобода", – резюмировал Сотник.

Напомним, 1 мая российский глава Владимир Путин подписал закон об изоляции Рунета – российского сегмента интернета.

Российские власти намерены контролировать точки соединения российского сегмента Интернета с внешним миром. Они хотят создать инфраструктуру, которая позволит российскому сегменту работать изолированно.

В то же время пока непонятно, от чего власти будут интернет защищать: перечень потенциальных угроз до сих пор не составлен.

Предполагается, что правительство потратит на реализацию этого закона порядка 30 миллиардов рублей (примерно 12,4 млрд грн по нынешнему курсу). Хотя ранее сообщалось, что в федеральном бюджете России на 2019-2021 годы заложено 1,8 млрд рублей (почти 740 млн грн по нынешнему курсу) на реализацию закона об изоляции российского сегмента Интернета.