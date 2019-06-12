"Когда Россию вернут в Большую восьмерку": Макрон повитал в облаках

Эммануэль Макрон / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что формат международного сотрудничества Большой восьмерки (G8) может снова заработать лишь в том случае, когда Москва обеспечит реализацию Минских соглашений, а на востоке Украины окончательно прекратится конфликт.

Соответствующую информацию глава Франции озвучил, давая интервью телеканалу RTS.

Макрон выразил уверенность в том, что Европе необходимо поддерживать "стратегическую дискуссию" с РФ, несмотря на имеющиеся ныне разногласия.

Читайте такжеЛавров ответил на слухи о возможном возвращении России в G8Кроме того, французский президент категорически не признает аннексию Крыма Россией и уверен, что о таком не стоит забывать.

Также, по словам Макрона, он уже в ближайшее время, на нынешней неделе, планирует провести "длительную и содержательную" беседу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, в минувшем году президент США Дональд Трамп предложил возродить формат G8 с участием России. Позднее глава британского правительства Тереза Мэй назвала условие возврата РФ.



