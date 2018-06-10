Возращения России в G8 не будет по одной простой причине

Заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возможности возвращения России к участию в формате "Группы восьми" стала для мира политической сенсацией, а для многих украинцев - настоящим холодным душем. Однако я бы не стал утверждать, что восстановление такого формата является реалистичным с точки зрения даже далекой перспективы.

Джон Хербст, бывший посол США в Украине, во время выступления на конференции украинских, грузинских и молдавских парламентариев в Киеве справедливо заметил, что заявление президента Трампа по России может быть связано с его собственными проблемами в "Группе семи" - ведь на фоне споров вокруг пошлины на металл и Ирана Трамп рискует оказаться в настоящий изоляции. И он идет в наступление, это его политический стиль. Но не стоит забывать, что такой подход к России не разделяет ни американский Конгресс, ни даже ближайшие сотрудники президента США.

Но не менее важно то, что такая инициатива не может найти поддержку у других участников "Группы семи". Президента США поддержал только новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Но другие политики отметили, что президент России не может появиться на саммите просто так, без уступок. И этого не может произойти без возврата Крыма. А для Владимира Путина Крым - это не тот вопрос, который он обсуждать с Западом.

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И, наконец, надо задать вопрос: а нужно ли возвращение к формату "Группы восьми" самому Владимиру Путину. На первый взгляд, этот вопрос звучит парадоксально. Ведь для российского президента участие в "Группе восьми" всегда было элементом престижа, доказательством его важной роли в клубе мировых лидеров.

Но посмотрим на ситуацию реалистично. К 2014 году Путин действительно был таким членом клуба, участником дискуссий, он не чувствовал себя в изоляции. Но именно в изоляции Путин оказался бы сейчас, если бы восстановился формат "Группы восьми". Именно поэтому его пресс-секретарь Дмитрий Песков был прав, когда сказал, что Россию сегодня больше интересует "двадцатка". Ведь в "Группе двадцати" у России больше союзников.

Именно поэтому возвращение Москвы в формат клуба наиболее развитых стран мира не состоится, какие бы заявления вокруг этого не звучали. "Группе семи" стоит лучше позаботиться о собственном единстве и согласии. Без Путина.

Виталий Портников, журналист для Радио Свобода