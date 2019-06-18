Волкер женился во второй раз: избранницей дипломата стала журналистка

18 июня, во вторник, стало известно, что 54-летний спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер женился на журналистке Голоса Америки Ие Меурмишвили.

Избранница Волкера родом из Грузии, работает на Voice of America с 2009 года. Она является одним из редакторов программы Вашингтон сегодня.

На церемонии обручения присутствовал посол Украины Валерий Чалый, пишет телеграм-канал Россия в глобальной политике.

Отметим, что это уже не первый брак Волкера. Официально известно, что Курт Волкер был женат на Карен Дэвис Волкер. Супруга Волкера работала в Госдепартаменте США. В семье двое детей — Маттиас и Соня.

Кроме того, сам Курт Волкер на своей странице в Facebook 16 июня изменил фото профиля, на котором он позирует вместе со своей возлюбленной. В комментариях к фото многие его поздравляют с важным событием в жизни.

В то же время, Ие Меурмишвили на своей странице в Facebook разместила целую серию фото с вечеринки, посвященной, как она выразилась, "помолвке". Была это свадьба, или помолвка, в любом случае, мир узнал имя новой возлюбленной дипломата Курта Волкера.

Напомним, ранее сообщалось Курт Волкер огласил ключевое условие прекращения войны на Донбассе.

Также ранее Курт Волкер рассказал, чего ждут в США от нового руководства Украины. Он заявил о том, что его беспокоит привыкание людей к российской оккупации и продолжению военных действий на Донбассе.